سوبارو تزيح الستار عن "فورستر 2022".. نسخة تحديث منتصف الجيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ماركة سوبارو اليابانية عن طرح نسخة تحديث منتصف الجيل من طراز "فورستر" لعام 2022، تتوفر كبداية للسوق اليابانية.

وتأتي هذه النسخة الفيس ليفت من طراز "فورستر"، امتدادا للجيل الخامس من الطراز الذي أعلنت عنه الماركة اليابانية للمرة الأولى في عام 2018.

وكشف موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات عن اللقطات الرسمية للطراز بنسخته الفيس ليفت، واستعرض أبرز مواصفاته.









وتطرح النسخة الفيس ليفت من سوبارو فروستر، بإطارات بقياس 18 بوصة، مع توفر عدد متنوع من الألوان يطرح بها الطراز للمرة الأولى.





وفيما يخص قو المحرك، ستختلف قوة محرك طراز فورستر بنسخته الفيس ليفت، بحسب مكان طرح السيارة، فستكون النسخة المخصصة للطرح بالسوق اليابانية عاملة بمحرك جازولين بسعة 1.8 لتر ينتج قوة 174 حصان، بعزم دوران 300 نيوتن متر، ومن المتوقع أن تطرح النسخة المخصصة من الطراز للسوق الأمريكية بمحرك ذو مواصفات مغايرة.



سوبارو في السوق المصرية

وتتوفر خلال عام 2021 الجاري مجموعة متميزة من موديلات سوبارو بالسوق المصرية، من ضمنها، سوبارو إمبريزا، الذي يتوفر منه بالسوق المصرية لعام 2021، فئة وحيدة، هي فئة أوتوماتيك 2021، التي تعمل بمحرك ينتج قوة 1600 سي سي، وتكلفتها 360,000 ألف جنيه.

وطراز سوبارو xv، الذي يتوفر منه بالسوق المصرية لعام 2021، 6 فئات، الافتتاحية هي فئة أوتوماتيك / FULL OPTION 2020، التي تعمل بمحرك ينتج قوة 1600 سي سي، وتكلفتها 410,000 ألف جنيه.

وتليها فئة أوتوماتيك / FULL OPTION 2021، التي تعمل بمحرك ينتج قوة 1600 سي سي، وتكلفتها 419,000 ألف جنيه.

وتليها فئة أوتوماتيك / PREMIUM 2020، التي تعمل بمحرك ينتج قوة 1600 سي سي، وتكلفتها 455,000 ألف جنيه.

وتليها فئة أوتوماتيك / PREMIUM 2021، التي تعمل بمحرك ينتج قوة 1600 سي سي، وتكلفتها 469,000 ألف جنيه.

وتليها أوتوماتيك / LUXURY 2020، التي تعمل بمحرك ينتج قوة 1600 سي سي، وتكلفتها 490,000 ألف جنيه.