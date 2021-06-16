الجي كلاس تزيح بكورفيت من عرش مبيعاتها!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كل شهر، يتتبع موقع iSeeCars مبيعات ملايين السيارات الجديدة والمستعملة في أمريكا مع إصدار قوائم السيارات الأسرع مبيعاً من الوكالات بشكل دوري، مع العلم أن كورفيت تصدرت هذه القوائم في الأربعة الأشهر الأولى من 2021.

ولكن في مايو فقدت كورفيت مكانتها في القوائم لمرسيدس جي كلاس، والتي تم بيع سياراتها الجديدة من الوكالات خلال 9.4 يوم فقط بالمتوسط، بسعر متوسط 175,000 دولار (662,000 ريال).

في المركز الثاني كورفيت، والتي استغرقت الوكالات 9.5 يوم بالمتوسط لبيع كل نسخة جديدة بسعر متوسط 85,000 دولار (319,000 ريال)، ما يشير إلى شعبية الخيارات وحزم الأداء الإضافية للكوبيه.

في المركز الثالث نرى كاديلاك اسكاليد بمعدل 10.8 يوم بالمتوسط لبيع كل نسخة جديدة في الوكالات الأمريكية، وفي المركز الرابع هيونداي توسان هايبرد ثم كيا تيلورايد.