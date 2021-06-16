صور.. قائمة السيارات الكلاسيكية والمعاصرة صاحبة أروع التصميمات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفرت خلال عام 2021 مجموعة بديعة من السيارات جمعت بين الحداثة والكلاسيكية، عدت من أجمل التصميمات المطروحة بالأسواق حاليا.

وكشف موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات عن قائمة، تضم أبرز السيارات الأجمل في تصميمها التي توفرت بالأسواق خلال العام الجاري، من السيارات المعاصرة والكلاسيكية.

وفي مقدمتها ضمت القائمة في مقدمتها من السيارات الحديثة، طراز 2011 BAC Mono down 1، الرياضي المزود بمقعد وحيد، وصاحب تصميم من أروع تصميمات السيارات حاليا.





لحقه طراز رولز رويس الجديد كليا، الذي أثار ضجة فور طرحه لتكلفتها الفلكية، هو طراز Rolls-Royce Boat Tail - New Entry.





ومن الموديلات الكلاسيكية، ضمت القائمة من أجمل تصميمات السيارات المتوفرة حاليا بالأسواق وتباع منها عدد نادر من النسخ، موديل Bentley 4.5 Litre Blower down 1.





ثم طراز Porsche 904 GTS down 1 من ماركة بورِش، جاء ضمن إبداعات عالم السيارات من النسخ المتوفرة حاليا بالأسواق، وهو موديل عام 1964.





ومن بورش أيضا جاء ضمن القائمة طراز Porsche 917 road car down 1 كأحد أجمل تصميمات السيارات المطروحة للعام، من موديلات 1975.





من الموديلات الكلاسيكية أيضا، ضمت القائمة، طراز Maserati Ghibli down 1 الذي طرح للمرة الأولى عام 1971، ويتوفر حاليا ضمن أجمل السيارات في العالم.





وطراز جاجوار الرياضي الكلاسيكي الفخم، Jaguar XKSS down 1 كان أيضا ضمن القائمة، وهو من أجمل تصميمات السيارات التي تحدت الزمن، موديل عام 1957.





ومن ماركة فيراري، جاء أيضا ضمن قائمة الأجمل في العالم، موديل فيراري Monza SP1/SP2 New Entry بفئتيه المطروحين عام 2018.





وطراز Alpine A110 المطروح ضمن السيارات الكوبيه صغيرة الحجم، اعتبر من الموديلات ذات التصميمات الأجمل وتتوفر حاليا بالأسواق.





في ختام القائمة جاء طراز أودي Audi R8 موديل عام 2007، المحتفظ بمكانته وقيمته حتى الآن بين أجمل تصميمات السيارات.



