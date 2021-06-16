هل وضع القير على الحياد في الزحام يخفض استهلاك الوقود؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – هناك اعتقاد سائد لدى كثير من قائدي السيارات أنه يجب اختيار الوضع المحايد (N) بناقل الحركة أثناء التوقف في الازدحامات المرورية أو في إشارات المرور لخفض استهلاك الوقود.

بينما يرى فريق آخر من قائدي السيارات أنه يجب وضع القير على وضع P عند التوقف في الزحام، وهناك فريق ثالث يرى أنه يفضل وضع القير على الوضع D لسرعة التحرك عند فتح الإشارة، فما هو أفضل اختيار لوضع القير في الزحام؟

أجاب خبراء السيارات أن الاعتقاد السائد باختيار وضع الحياد N أثناء التوقف في الزحام صحيح إذا كان التوقف لثوان معدودة، أما في حال التوقف لفترة، فإنه حينها يعد أمر خاطئ ولا يخفض استهلاك الوقود، بل بالعكس يحدث زيادة في استهلاك الوقود.

وأكد الخبراء أن جميع الاعتقادات الأخرى خاطئة، ويرون أن أفضل اختيار لوضع القير في الزحام المروري والإشارات والتي تزيد فترة التوقف فيها عن 15 ثانية هو إيقاف المحرك بشكل تام للتوفير في استهلاك الوقود، كما أنه يساهم في خفض الانبعاثات الضارة في الهواء.

يذكر أن غالبية شركات السيارات العالمية قامت بإضافة نظام إيقاف وتشغيل أوتوماتيكي للمحرك، حيث يقوم النظام بإيقاف المحرك فور التوقف التام للسيارة، ثم إعادة تشغيله سريعاً فور البدء بالسير مجدداً، وهو ما يعد أفضل خيار للحفاظ على معدل كفاءة استهلاك عالية للوقود.