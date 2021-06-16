قائمة أفضل سيارات فورد في 10 سنوات.. صور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت فورد الأمريكية، العقد الماضي، مجموعة مميزة من الموديلات حققت نجاحا كبيرا على مستوى المبيعات.

وفي تقرير بالصور، قدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة أبرز السيارات التي قدمتها ماركة فورد على مدار السنوات العشر الماضية.

وجاء في المقدمة، الشاحنة Ford Super Duty التي طرحت عام 2019 بمحرك V8 بسعة 6.2 لتر ينتج قوة 385 حصانا.





من بعدها، ضمت القائمة، طراز Ford Fiesta ST موديل عام 2013، الذي طرح ضمن سيارات هاتشباك الرياضية المميزة.





شاحنة أخرى جاءت ضمن القائمة، Ford F-150 Raptor SVT التي طرحت عام 2011 بمحرك V8 بسعة 6.2 لتر ينتج قوة 411 حصانا.





من بعدها، ضمت القائمة طراز فورد Ford Mustang Boss 302 Laguna Seca، موديل عام 2012، الذي صنع منه 750 نسخة فقط، وتوفر بمحرك V8 بسعة 5.0 لتر ينتج قوة 444 حصانا.





وطراز Ford Focus RS موديل عام 2015، الذي طرح ضمن فئات هاتشباك الرياضية عالية الأداء، وتوفر بمحرك بسعة 2.3 لتر قوة 350 حصانا.





وضمن فئات SUV، كان من أبرز السيارات التي قدمتها فورد خلال العقد المنقضي، طراز Ford Explorer موديل عام 2019، الذي توفر بمحرك v6 توربيني مزدوج.





من بعده، ضمت القائمة طراز Ford Mustang Shelby GT500 موديل عام 2013، الذي طرح بمحرك V8 رياضي قوي ينتج قوة 662 حصانا.





وطراز Ford GT الجيل الثاني، جاء في ختام القائمة ضمن أبرز سيارات فورد على مدار العقد الماضي، وتوفر بمحرك خارق V6 ينتج قوة 700 حصان، توربيني مزدوج، بسرعة قصوى تصل لـ216 ميلا في الساعة.



