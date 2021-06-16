لاند روفر تختبر أول نسخة هيدروجينية من أيقونتها "ديفندر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسعى ماركة لاند روفر لتوفير خيارات متعددة لعملائها المهتمين بالطاقة الخضراء، بتطوير المزيد من السيارات العاملة بطاقة الهيدروجين.

ومن أبرز الموديلات التي تستعد لاند روفر لتقديم نسخة بالهيدروجين منها، النسخة الأحدث من طراز "ديفندر" وتبدأ برنامج اختبارها العام الجاري.

وقال موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، إن اختبار لاند روفر لنسخة هيدروجينية من طراز ديفندر، يأتي ضمن مخططات الماركة البريطانية للحد تدريجيا من سياراتها العاملة بالمحروقات.

وسبق أن أعلنت ماركة "تاتا موتورز" المالكة لمجموعة جاجوار لاند روفر ، عن نيتها وقف طرح سيارات عاملة بالمحروقات بشكل كامل وتطبيق ذلك على الماركات التابعة لها بحلول عام 2036.

جدير بالذكر أن ماركة لاند روفر، طرحت نسخة كهربائية بالفعل من طراز ديفندر، تعمل بمحرك هجين، توربيني بسعة 2.0 لتر يدعمه محرك كهربائي ينتجان معا قوة إجمالية 400 حصان بعزم دوران 650 نيوتن متر، معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.4 ثانية.

"ديسكفري" الجديدة

وأطلقت شركة لاند روفر أيقونتها Discovery الجديدة بسعر يبدأ من نحو 61 ألف يورو.

وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها Discovery سباعية المقاعد، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة، تأتي برتوش تصميمية طفيفة تشمل الكشافات الأمامية والمصابيح الخلفية، مع نظام ملتيميديا جديد على اتصال دائم بالإنترنت.

وعلى صعيد الدفع تتوفر السيارة الجديدة بباقة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد من 183 كيلوواط/249 حصانا إلى 265 كيلوواط/360 حصانا.

ومطلع شهر مارس/آذار الماضي، أعلنت لاند روفر عن طرح الموديل الفاخر الجديد من سيارتها Defender في الأسواق العالمية .

