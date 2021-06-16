تسريب يكشف قدرات محرك "توندرا".. شاحنة تويوتا المرتقبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت تويوتا صورة تشويقية للنسخة 2022 الأحدث من شاحنة "توندرا" ركزت على المحرك الجديد الذي ستطرح به.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات الصورة وعكست ما تم الكشف عنه من تسريبات حول محرك الشاحنة الجديدة على أن يكن توربيني مزدوج، من فئة V6.

وتدعم تويوتا نسخة 2022 الجديدة من الشاحنة بنظام قيادة فائق الأداء من تطويرها باسم iForce performance.





ومن المتوقع أن تطرح شاحنة توندرا الجديدة كليا بمحركها الـ V6 على أن تكون سعته 3.5 لتر، مع العلم بأن محرك النسخة السابقة من الشاحنة، هو محرك V8.

وسعته كانت تصل لـ 5.7 لتر، وينتج قوة 381 حصانا بعزم دوران 401 لفة/قدم.