تفاصيل مثيرة عن سيارات أثرياء العالم.. ماذا يفضلون؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفاصيل مثيرة عن السيارات المفضلة لأثرياء العالم، كشفها تقرير متخصص، أوضح أن أغلبهم يقتني موديلات تقليدية رغم ثرواتهم الطائلة.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن قائمة سيارات أغنى أغنياء العالم، ويستخدمونها في حياتهم اليومية.

وضمت القائمة، "ستيف بالمر" المدير التنفيذي الأسبق لشركة مايكروسوفت، الذي تقدر ثروته بـ 69 مليار دولار، الذي يستخدم طراز Ford Fusion Energi العامل بمحرك بسعة 2.5 لتر ينتج قوة 262 حصانا.









وضمت القائمة رجل الأعمال "أمانسيو أورتيجا" رئيس شركة الأزياء العالمية "زارا"، الذي تقدر ثروته بـ 77 مليار دولار، وضم أسطوله من السيارات أودي A8 سيدان الفخمة.









أما عن لاري إيلسون و سيرجي برين - مؤسسا شركة جوجل- وتقدر ثرواتهما معا بقيمة 91 مليار دولار، فهما من عشاق سيارات تسلا، و يستعدان لضم طراز رودستر موديل 2022 لأسطولهما من الموديلات.









ورجل الأعمال الأشهر "وارن بافت"، الذي تقدر ثروته بـ 96 مليار دولار، يأتي ضمن أبرز سياراته أسطوله الفخم، طراز كاديلاك XTS موديل 2014، العامل بمحرك V6 ينتج قوة 410 أحصنة.









ومالك ومؤسسة موقع فيسبوك مارك زوكربيرج الذي تقدر ثروته بـ 97 مليار دولار، يأتي ضمن أبرز سياراته موديل Pagani's Huayra الخارق الذي يعمل بمحرك بقوة 764 حصانا.









من بعده، ضمت القائمة رجل الأعمال ومؤسسة شركة مايكروسوفت بيل جيتس، وكشف الموقع عن أن أبرز السيارات ضمن أسطوله الخاص هي طراز بورش تايكان الكهربائي الجديد.









وبرنارد أردو، قطب الموضة ورئيس مجلس الإدارة الحالي لماركة ديور للأزياء، ويأتي ضمن أبرز السيارات بأسطوله الفخم، موديل بي إم دبليو الفئة السابعة.









في ختام القائمة جاء المدير التنفيذي ومالك شركة تسلا إيلون ماسك الذي يأتي ضمن أبرز أسطوله من السيارات طراز رودستر الرياضي الكهربائي القوي.







