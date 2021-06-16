خوذة ذكية لقائدي الدراجات الهوائية من Livall.. مزايا نادرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة Livall الخوذة الذكية Evo21، التي تدعم قائد الدراجة الهوائية في حالات الطوارئ وتيسر حركة المرور على الطرق العامة.

وأوضحت الشركة الصينية أن الخوذة لا يتعدى وزنها "350 جراما" ومزودة بإضاءة LED ذكية؛ حيث تم تركيب إضاءة LED على جانبي الخوذة والجزء الخلفي لها، وبالتالي فإنها تغطي زاوية 270 درجة.



وتساعد هذه الإضاءة على جعل قائد الدراجة الهوائية أكثر وضوحا على الطريق من خلال إمكانية تفعيل تأثيرات الإضاءة الديناميكية.

كما يمكن استخدام الخوذة لتنبيه مستخدمي الطريق الآخرين مبكرا أو إبلاغهم بالاتجاه، الذي سوف يسلكه قائد الدراجة الهوائية.

وتشتمل الخوذة الذكية الجديدة على مستشعر للتسارع، والذي يتعرف على عمليات الكبح السريع أو التوقف، وبالتالي فإنه يقوم بتفعيل نوع من إضاءة المكابح، علاوة على توافر جهاز ريموت كنترول بالمقود يمكن استعماله عند عمليات الانعطاف على الطريق.

وتظهر الإضاءة الأمامية بصورة واضحة عندما يتم خفض الرأس، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 10 ساعات، كما يتم تشغيل الخوذة وإيقافها وتفعيل الإضاءة تلقائيا.

ويمكن للخوذة التعرف على الحالات، التي يسقط فيها قائد الدراجة الهوائية على الأرض، وعندئذ تقوم بإرسال رسالة نصية ببيانات الموقع الحالي.

ولتشغيل هذه الوظيفة يلزم اقتران الخوذة بالهاتف الذكي، ولا يبدأ هذا الإشعار إلا بعد مرور دقيقة ونصف من السقوط على الأرض، حتى يتجنب المستخدم التنبيهات الخاطئة.

وتمتاز الخوذة الذكية الجديدة بفئة الحماية IPX5، ومن المقرر طرحها في الأسواق خلال يوليو/تموز المقبل.