لكزس تكشف عن نسخة 2022 من طراز NX.. جديدة كليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت لكزس اليابانية رسميا عن نسخة 2022 الأحدث من طراز NX بقدرات متميزة ومواصفات فارهة.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للطراز الجديد، مع مقطع فيديو تعريفي بقدراته التي شملت إطلالة خارجية جديدة كليا.

ويتوفر الطراز بقدرات تقنية من الداخل، تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس يتراوح بين 9.8 بوصة و 14 بوصة.









بالإضافة لشاشة عدادات خلف المقود بقياس يتراوح بين 7.0 بوصة و 10 بوصة، تدعم عدد مميز من الأنظمة التقنية الحديثة.

وفيما يخص المحرك، يعمل الطراز بنسخته الجديدة بعدد مختلف من المحركات حسب الفئة، فتتوفر فئة 250 من طراز NX بمحرك بسعة 2.5 لتر ينتج قوة 203 أحصنة بعزم دوران 184 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 8.6 ثانية.









في حين تتوفر فئة 350 من طراز NX بمحرك توربيني بسعة 2.4 لتر 4 اسطوانات، ينتج قوة 275 حصانا، بعزم دوران 317 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.8 ثانية.

وتتوفر فئة بمحرك هجين من الطراز هي فئة 350h، تعمل بمحرك هجين بسعة 2.5 لتر 4 أسطوانات، ينتج قوة 239 حصانا، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7.2 ثانية.