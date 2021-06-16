تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري،اليوم الأربعاء، 16 يونيو 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

وبلغ سعر الريال لدى البنك المركزي المصري،4.159 جنيه للشراء و 4.186 جنيه للبيع.



ووفق مسح ”الخليج 365” في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال 4.12 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال أعلى سعر للشراء 4.16 جنيه في 4 بنوك، المصرف العربي الدولي، والمشرق، وعودة، وبلوم مصر.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.22 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.148 جنيه للشراء، و 4.181 جنيه للبيع.

1.7 مليار يورو تمويل فرنسي

ووقعت مصر، الأحد، اتفاقيات مع فرنسا بقيمة 1.7 مليار يورو تتعلق بتنفيذ حزمة من المشروعات في مجالات النقل والإسكان والكهرباء.

ويتعلق الاتفاق بقائمة من المشروعات التي تتضمنها حزمة تمويلية بنحو 1.7 مليار يورو، بواقع 776 مليون يورو كتمويل من الحكومة الفرنسية، و 990 مليون يورو كتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.

الدولار واليورو الإسترليني

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر لدي البنك المركزي المصري، إلى 15.60 جنيه للشراء، و 15.698 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.59 جنيه للشراء، و 15.69 جنيه للبيع، أمس.

بينما تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي إلى 18.88 جنيه للشراء و 19.01 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.91 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع، أمس.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.93 جنيه للشراء، و 22.07 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.02 جنيها للشراء و22.17 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، عند 4.246 جنيه للشراء، و 4.274 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.78 جنيه للشراء، و 52.21 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.77 جنيه للشراء، و 52.24 جنيه للبيع، أمس.