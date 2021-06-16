“الجمارك” اعفاء سيارات ذوي الإعاقة من ‏الرسوم الجمركية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية على استيراد السيارات من خارج المملكة، والتي تٌمثّل 5% من قيمة السيارة.
وأوصحت الهيئة أن هذا الإعفاء يتم مع دفع ضريبة القيمة المضافة بواقع 15% بشرط أن تكون السيارة مُعدّة ومجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تقاد باليدين دون الرجلين.
وأشارت الهيئة إلى أن تلك السيارات غير مستثناة من سنة الصنع، مؤكدة على أنه لا يُسمح باستيراد السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف التي تجاوز عمرها 5 سنوات.