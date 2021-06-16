“الجمارك” اعفاء سيارات ذوي الإعاقة من ‏الرسوم الجمركية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية على استيراد السيارات من خارج ‏المملكة، والتي تٌمثّل 5% من قيمة السيارة.

وأوصحت الهيئة أن هذا الإعفاء يتم مع دفع ضريبة القيمة المضافة بواقع 15% بشرط أن تكون السيارة مُعدّة ‏ومجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تقاد باليدين دون ‏الرجلين.

وأشارت الهيئة إلى أن تلك السيارات غير مستثناة من سنة الصنع، مؤكدة على أنه لا ‏يُسمح ‏باستيراد السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف التي تجاوز‎ ‎عمرها‎ 5 ‎سنوات.