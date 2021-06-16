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تعرف على الاحتياطات اللازمة عند القيادة أثناء موجات الغبار بالمملكة

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هالة الوصيف 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أكدت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة أثناء حدوث موجات الغبار.

وكتبت إدارة المرور عبر “تويتر”: “لسلامتك، اتخذ الاحتياطات اللازمة عند الحاجة للقيادة أثناء حدوث موجات الغبار”، وتأتي هذه الاحتياطات كالآتي:

  • ترك مسافة كافية وتجنب السرعة.
  • التأكد من عمل جميع أنوار السيارة.
  • عدم تغيير المسار إلا للضرورة وبعد استخدام الإشارة.
  • إغلاق النوافذ واستخدام خاصية تدوير الهواء داخل السيارة.
  • استخدام إشارات التنبيه “الفلشر” عند الضرورة.
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