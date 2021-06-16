تعرف على الاحتياطات اللازمة عند القيادة أثناء موجات الغبار بالمملكة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أكدت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة أثناء حدوث موجات الغبار.

وكتبت إدارة المرور عبر “تويتر”: “لسلامتك، اتخذ الاحتياطات اللازمة عند الحاجة للقيادة أثناء حدوث موجات الغبار”، وتأتي هذه الاحتياطات كالآتي: