متى ستنتهي سلسلة أفلام فاست آند فيوريس؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أكد فان ديزل الممثل الرئيسي في سلسلة فاست آند فيوريس أن السلسلة قاربت على الانتهاء، حيث ستكون نهايتها في فيلمين متصلين من جزأين، حيث قال: “كل قصة تستحق نهايتها، وأعلم أن الناس سيشعرون أنها لا يجب أن تنتهي، لكن أعتقد أن كل الأشياء الجيدة يجب أن تنتهي”.

لعب ديزل شخصية “دوم توريتو” منذ افتتاح السلسلة في عام 2001، وقد تطورت أحداث السلسلة من سباقات الشوارع غير القانونية إلى التجسس الدولي، في حين أن النهاية ستكون من جزأين مشابهة لسلاسل شهيرة مثل The Avengers وHarry Potter وThe Hunger Games، ومن المحتمل أن يتم تصويرهم في نفس الوقت وظهورهم في عامي 2023 و2024.

وبالنسبة للإخراج، فقد قال جاستن لين، الذي أخرج الأفلام الستة الاولى والجزء التاسع الجديد، أنه سيقوم بإخراج آخر فيلمين أيضاً، في حين يُعيد الجزء التاسع شخصيات بارزة مثل هان الذي يقود سيارة تويوتا سوبرا تكريماً لسيارة بول ووكر في الجزء الأول.

وفي الختام، أكد فان ديزل أن الباب سيظل مفتوحاً لمزيد من الأفلام التي تدور أحداثها في فضاء السلسلة، على خُطى أفلام مثل Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw، بالإضافة إلى أفلام جانبية من شخصيات مثل Letty.

