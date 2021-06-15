هيونداي عازمة على إطلاق السيارات الطائرة في المطارات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمضي هيونداي قدماً في تطوير سياراتها الطائرة، وتعتقد أنه يُمكن أن يكون لديها تاكسي طائر قيد التشغيل بحلول منتصف العقد الحالي، وذلك وفقاً لـ مدير العمليات العالمي للشركة والرئيس التنفيذي لهيونداي أمريكا الشمالية، خوسيه مونوز.

يُذكر أن هذه التقديرات هي أقرب من التقديرات السابقة والتي أشارت إلى أن شركة هيونداي يُمكن أن يكون لديها تاكسي طائر في المطارات الأمريكية الرئيسية بحلول عام 2028.

من جانبها، فإن التاكسي الطائر الذي قدمته هيونداي في السابق هو كهربائي بالكامل، وقد أعلنت الشركة مؤخراً عن استثمار 7.4 مليار دولار (27.75 ريال) بأمريكا لإنتاج وتطوير وسائل التنقل الجوي الحضري وفقاً لرويترز.

وبالرغم من أن البعض يعتبر أن وسائل التنقل هذه ستكون جيدة في المستقبل، فقد قال مونوز قال أن هيونداي لا ترغب في أن تكون متأخرة عن الأمر، حيث يُتوقع أن تصل قيمة سوق التنقل الجوي الحضري إلى تريليون دولار (3.75 تريليون ريال) بحلول 2040.

وفي الختام، يُذكر أنه في عام 2019، تعهدت هيونداي باستثمار 1.5 مليار دولار (5.6 مليار ريال) على التاكسي الطائر الخاص بها على مدى ست سنوات، في حين أن العديد من الشركات الأخرى مثل تويوتا ودايملر وجيلي تستثمر أيضاً في هذا السوق.