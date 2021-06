بدء شحن فورد برونكو 2021 إلى الوكلاء بأمريكا

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تحتفل شركة فورد رسمياً بإطلاق سيارة برونكو الجديدة إلى الأسواق، حيث شحنت النسخ الأولى إلى الوكلاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والتي تم تصنيعها في مصنع فورد في ميشيغان والذي خضع مؤخراً لترقية بقيمة 750 مليون دولار (2.8 مليار ريال) وإضافة 2,700 وظيفة لبناء السيارة الأيقونية التي تم إحياؤها.

سيتمكن العُملاء من الاختيار من بين مجموعة كبيرة من الملحقات بما في ذلك رفوف السقف، وحزم الرسوم الخارجية، والتي سيتم إضافتها في مركز تعديل فورد الجديد بجوار مصنع ميشيغان، ويُذكر أنه هُناك أكثر من 125 ألف عميل طلب برونكو 2021 بالفعل، مع تجاوز إجمالي الحجوزات المسبقة لـ 190 ألف في أمريكا وكندا حتى الآن.

قال مسؤولون بفورد أن الشركة لديها القوة العاملة الأكثر مهارة في أمريكا والتي تعمل في مصانعهم على بناء أحدث طرازاتهم، ويُذكر أنه تم الكشف عن الجيل السادس من برونكو الجديدة كلياً في الصيف الماضي، وبعد شحن النسخ الأولى إلى التُجار، فمن المتوقع أن يتم تسليمها للعملاء في الأيام القليلة المقبلة.

وفي الختام، أطلقت فورد أيضاً حدث برونكو الاحتفالي اليوم، والذي ضم مقابلات مع مختلف أعضاء فريق فورد المشاركين في إطلاق السيارة، بالإضافة إلى حاملي الحجوزات الأوائل.

