مرسيدس AMG GT كوبيه 4 أبواب فيس ليفت 2022 تنطلق رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس AMG رسمياً عن GT 2022 كوبيه بأربعة أبواب فيس ليفت، وتتميز بتصميم خارجي مُحدث والعديد من الترقيات الداخلية.

تتوفر السيارة بثلاثة ألوان طلاء جديدة وهي الأزرق المعدني وأزرق ماجنو وأبيض ماجنو، مع جنوط جديدة مقاس 20 و21 بوصة، وأقراص مكابح حمراء تتوفر في الإصدار الأساسي، بالإضافة إلى حزم تصميم إضافية عديدة بما في ذلك حزمة الكروم الفضي، وحزمة ألياف الكربون، وحزمة AMG Night Package II الجديدة التي توفر شبك كرومي داكن، وشارات سوداء.

في الداخل، سيجد السائق عجلة قيادة AMG بيرفورمانس الجديدة مع مستشعر مدمج، وأزرار AMG Drive Unit مع “شاشات أكثر إشراقًا، بالإضافة إلى تنجيد محدث ومقعد خلفي إضافي يجعل المقصورة تسع لـ 5 رُكاب، مما يجعل السيارة أكثر عملية قليلاً.

تستمد السيارة قوتها من محرك بست أسطوانات توربو سعة 3.0 لتر بقوة 362 حصان و500 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات، ونظام دفع كُلي، لتتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 4.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى المحدودة إلكترونياً إلى 269 كم/س.

كما يتوفر إصدار GT 53 بمحرك بست أسطوانات سعة 3.0 لتر بقوة 429 حصان و520 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتتسارع إلى 96 كم/س في 4.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوى المحدودة إلكترونياً إلى 280 كم/س، ولم تذكر مرسيدس الكثير من تفاصيل المحرك V8، حيث أكدت أنها ستصدر في وقت لاحق، كما أكدت أنها ستقدم إصدار هجين جديد.

تتمتع السيارة بنظام التعليق AMG Ride Control + مع التخميد الجديد، والذي يتميز بصمامين لتحديد الضغط، ليسمحا بضبط قوة التخميد بشكل أكثر دقة وفقاً لظروف القيادة وبرامج القيادة المختلفة، كما كشفت الشركة عن إصدار Manufaktur Exclusive Edition الجديد بطلاء خارجي باللون الأحمر المعدني، مع لمسات من الكروم الفضي وجنوط 21 بوصة فضية لامعة، ومفروشات جلد نابا رمادية، وتطعيمات من خشب الرماد الطبيعي وألواح عتبة باب مضيئة.

