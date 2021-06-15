ما سر اختلاف أماكن غطاء خزان الوقود في السيارات؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يواجه السائقين أحياناً بعض المواقف المحرجة، ومنها عند شراء سيارة جديدة أو مستعملة وحال التوجه بها لتعبئتها بالبنزين فيجد نفسه متوقف في الجانب الخاطئ لباب خزان الوقود، فلماذا أحياناً نجد باب الخزان في اليسار وأحياناً في اليمين، ما سر هذا الاختلاف؟

أجاب خبراء السيارات أن خزانات الوقود سابقاً كانت تتواجد في الجزء الخلفي للسيارة، لكن هذا الأمر كان يمثل خطورة شديدة على أمان وسلامة السيارة في حال الاصطدامات الخلفية، لذا تداركت الشركات المصنعة للسيارات هذه المشكلة، وكان البديل وضع فتحة الخزان على أحد الجانبين.

وأصبحت كل شركة تضع مكان باب خزان الوقود وفقاً لاختيار المهندسين وتصميم السيارة والأجهزة بها أو للأمن والسلامة، لذلك نجد بعض الشركات مثل فولكس فاجن غالباً ما يكون خزان الوقود فيها على الجانب الأيمن (الراكب)، لإبقاء الشخص الذي يملء خزان الوقود بعيدًا عن حركة مرور الطريق في السيارات التي يوجد بها المقود على اليسار.

وأحياناً يتحكم تصميم السيارة في موضع باب الخزان، فربما يكون قد تم وضع مكبر صوت ناحية اليسار، بالتالي لا تكون هناك مساحة تكفي خزان الوقود ويتم نقله إلى الجانب الأيمن، وهكذا.

لذلك كل ما عليك فعله هو النظر إلى المؤشر بجانب علامة البنزين في عداد قياسات السيارة، إذا وجدته في اليمين فإن باب خزان الوقود في اليمين، وإذا وجدته في اليسار فإن الباب في اليسار.