"النقد هو الملك".. خطة "جي بي مورجان" لاقتناص فرصة التضخم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختلف مسؤولو بنك "جي بي مورجان" مع إدارة الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي بشأن المدى المتوقع لفترة ارتفاع معدلات التضخم الأمريكي.

ويرى كبار المستثمرين وصناديق التحوط أن فترة زيادة أسعار الفائدة لمواجهة المعدلات المرتفعة للتضخم لن تكون قصيرة، بخلاف تصريحات البيت الأبيض والاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) بأن فترة ارتفاع الأسعار جراء التضخم ستكون "مؤقتة وعابرة"، على حد وصف سيسيليا روس المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض.

ويتوقع جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان JPMorgan أن "النقد هو الملك - على الأقل في الوقت الحالي".

وقال ديمون، إن بنك "جي بي مورجان" كان "يخزن بشكل فعّال" النقد بدلاً من استخدامه لشراء سندات الخزانة أو استثمارات أخرى بسبب احتمالية أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى إجبار المركزي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة.

فرصة أسعار الفائدة

وأضاف أن أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول وضع نفسه للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة، مما سيسمح له بشراء الأصول ذات العوائد المرتفعة.

وتابع ديمون: "منذ فترة طويلة لدينا الكثير من السيولة والإمكانيات وسنكون صبورين للغاية، لأنني أعتقد أن لدينا فرصة جيدة جدًا لأن التضخم سيكون أكثر من عابر".

وقال: "إذا نظرت إلى ميزانيتنا العمومية، فلدينا 500 مليار دولار نقدًا، لقد قمنا فعليًا بتخزين المزيد والمزيد من السيولة في انتظار فرص الاستثمار بمعدلات أعلى، وأتوقع أن أرى معدلات أعلى ومزيدًا من التضخم، ونحن مستعدون لذلك".

وخاض ديمون في الجدل الدائر حول ما إذا كان التضخم المرتفع نتيجة لجوانب مؤقتة لإعادة الافتتاح، مثل نقص المواد الخام أو مشكلات سلسلة التوريد، أو ما إذا كان يمكن أن يكون أكثر ديمومة.

ووصف مسؤولو الاحتياطي الفدرالي الارتفاع الحالي في التضخم بأنه عابر، بمعنى أنه مؤقت وقصير الأجل.

عواقب في الطريق

ولكن هناك أصوات متزايدة، بما في ذلك الاقتصاديون في دويتشه بنك وأثرياء صناديق التحوط، تحذر من العواقب إذا تجاهل بنك الاحتياطي الفدرالي التضخم.

وقال جيمس جورمان الرئيس التنفيذي لشركة مورجان ستانلي لويلفريد فروست، في تصريحات تلفزيونية، إنه يعتقد أيضًا أن التضخم المرتفع قد يستمر وقد يضطر بنك الاحتياطي الفدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقعًا.

وقال جورمان: "السؤال هو متى يتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي؟".

"يجب أن يتحرك في مرحلة ما، وأعتقد أن التحيز يكون على الأرجح في وقت أبكر مما توحي به النقاط الحالية، وليس لاحقًا".