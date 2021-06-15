تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، 15 يونيو 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

ويواصل متوسط سعر صرف الجنيه المصري، الاستقرار منذ يونيو/حزيران الماضي، أمام أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، بدعم من ارتفاع الاحتياطي النقدي المستمر.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عند 4.159 جنيه للشراء و 4.185 جنيه للبيع.

ووفق مسح ”الخليج 365” في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال السعودي، نحو 4.12 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال أعلى سعر للشراء 4.16 جنيه في 4 بنوك، هى المصرف العربي الدولي، والمشرق، وعودة، وبلوم مصر.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.22 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.148 جنيه للشراء، و 4.180 جنيه للبيع.

ترقب أسعار الفائدة

يترقب العديد من المصريين قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل، وسط توقعات بإبقاء الفائدة دون تغيير.

وفي الوقت الذي ينتهج فيه البنك المركزي المصري سياسة خفض أسعار الفائدة، من أجل تعزيز النمو، يأمل الكثير من المصريين في الإبقاء على الفائدة كما هي، من أجل الودائع التي تدر لهم دخلا مناسبا.

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في كل من سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، بعد أن قلصها بمقدار 300 نقطة في مارس/ آذار 2020 لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وسعر الإقراض عند 9.25% والإيداع عند 8.25% منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو أدنى مستوى لهما منذ يوليو/ تموز 2014.

ويتوقع أن يبقى المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس، وفقا لاستطلاع للرأي أجرته رويترز.

أسعار الدولار واليورو الإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر لدي البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عند نحو 15.59 جنيه للشراء، و 15.69 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.91 جنيه للشراء و19.04 جنيها للبيع، مقابل نحو 18.88 جنيه للشراء، و19 جنيها للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.02 جنيه للشراء، و 22.17 جنيه للبيع، مقابل نحو 22 جنيها للشراء و22.14 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عند نحو 4.246 جنيه للشراء، و 4.274 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.77 جنيه للشراء، و 52.24 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.84 جنيه للشراء، و 52.18 جنيه للبيع، أمس.