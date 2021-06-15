شاهد.. أيقونة بي إم دبليو M3 وM4 الشبابية بعد تعديلات مانهارت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة مانهارت النقاب عن نسختيها MH3 600 وMH4 600 المعتمدتين على سيارتي بي إم دبليو M3 وM4 (السيارة الشبابية الأكثر رواجا).

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن التعديلات، التي أجرتها على محرك نسخ Competition، زادت قوته من 510 أحصنة/650 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى 635 حصانا/780 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وأشارت شركة التعديل إلى أن نسخة MH3 600 تتسارع من الثبات إلى سرعة 200 كلم/س في أقل من 10.5 ثانية.

كما تتيح مانهارت زيادة قوة الموديلات M3 وM4 الأساسية من 480 إلى 590 حصاناً.

وتتميز النسخ المعدلة من خلال الهيكل المنخفض بفضل مجموعة التعليق H&R، والجنوط قياس 21 بوصة باللون الذهبي أو الأسود، والمكونات المصنوعة من ألياف الكربون على كل من غطاء حيز المحرك والمشتت الأمامي والجناح الخلفي والأجنحة الجانبية.

ومن المنتظر أن تطرح شركة "بي إم دبليو" في عام 2022 نسخة M عالية الأداء من طراز بي إم دبليو الكهربائي I4، ويطرح في الأسواق باسم تجاري i4 M50.





وعن مواصفات السيارة وتحديدا المحرك، فيطرح طراز بي إم دبليو i4 M50 ، بمحرك كهربائي بالكامل، ينتج قوة 523 حصانا، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا خلال 4 ثوانٍ.

ويعمل الطراز ببطارية كهربائية تمنح محركة القدرة على السير حتى مسافة 300 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته.