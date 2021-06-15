بالصور.. جولة في عالم سيارات الأثرياء "الرودستر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحظى السيارات الرودستر بمكانة متفردة في عالم السيارات؛ حيث تمنح هذه السيارات المكشوفة لقائدها فرصة الانطلاق بحرية خلال فصل الصيف.

ونظير هذه المتعة الخالصة تتوفر سيارات الرودستر بطبيعة الحال بأسعار باهظة وبأعداد محدودة.



ماكلارين Elva

وتعد السيارة ماكلارين Elva من أبرز موديلات الرودستر؛ حيث تنطلق السيارة الرودستر البريطانية من الثبات حتى سرعة 100 كلم/س في غضون 2.8 ثانية.

وتأتي السيارة بدون زجاج أمامي ونوافذ جانبية وسقف، ولكنها مجهزة بمحرك ثماني الأسطوانات V8 بقوة 599 كيلووات/815 حصان وبعزم دوران أقصى 800 نيوتن متر.

وبينما تعتمد الشركات العالمية الأخرى على تزويد موديلاتها المكشوفة بحاجب ريح وتدفئة مقاعد وتدفئة منطقة الرقبة، التي تشبه وشاحا من الصوف، يجلس قائد سيارة ماكلارين Elva بدون حماية تقريبا، كأنه يجلس في حوض استحمام على عجلات.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أعلنت الشركة البريطانية أن الضغط الكامل على دواسة الوقود يؤدي إلى انطلاق السيارة الرودستر بسرعة قصوى تصل إلى 328 كلم/س.

وتشتمل تجهيزات السيارة على خوذة ونظارة واقية في صندوق تخزين صغير خلف المحرك.

وأشارت ماكلارين إلى وجود نظام خاص لتوجيه الهواء في مقدمة السيارة، والذي يعمل على توجيه الهواء فوق رأس الركاب عند قيادة السيارة بسرعة معتدلة على الأقل.





أستون مارتن V12 Speedster

وتعتمد سيارة أستون مارتن V12 Speedster على مفهوم مشابه دون اللجوء إلى حيل للإيروديناميكية، وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة ثنائية المقاعد تأتي بدون سقف ونوافذ جانبية، ويزأر بداخلها محرك 12 أسطوانة بسعة حجمية تبلغ 5.2 لتر ويولد قوة تبلغ 515 كيلووات/700 حصان ليدفع السيارة بسرعة قصوى تصل إلى 300 كلم/س.





فيراري Monza

وتشتمل باقة موديلات فيراري على اثنين من السيارات الرودستر، هما: Monza SP1 و Monza SP2. وتمتاز السيارة الأولى بأنها بمقعد واحد، في حين تأتي السيارة الثانية مزودة بمقعدين، ويستند الموديلان إلى قاعدة سيارة فيراري 812، ويعتمدان على سواعد محرك V12 بقوة 596 كيلووات/810 أحصنة، ويصلان إلى سرعة قصوى تبلغ 300 كلم/س.

وتأتي سيارات فيراري الرودستر مزودة بحارف ريح أمام مقصورة القيادة يعمل كزجاج أمامي افتراضي، بالإضافة إلى بعض التجهيزات الإضافية مثل خوذة سيارة وأفرول سباقات وبلوفر من صوف مارينو وقبعة وقفازات ووشاح وحذاء.





أسعار باهظة

وبطبيعة الحال تتوافر موديلات الرودستر بأسعار باهظة؛ حيث تتوفر سيارة ماكلارين Elva بسعر يبلغ 1.7 مليون يورو، بينما تبدأ أسعار سيارات فيراري من 900 ألف يورو، كما أن سيارات أستون مارتن المكشوفة أصبحت متعة حصرية لعدد قليل من الأشخاص.

فضلا عن أنه يتم إنتاج مثل هذه السيارات بأعداد محدودة؛ حيث يقتصر إنتاج سيارة ماكلارين على 149 نسخة وسيارة أستون مارتن على 88 نسخة، كما سيتم إنتاج سيارات فيراري بأعداد محدودة.