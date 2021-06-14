موجز ”الخليج 365” للسيارات.. صدمة تسلا و قرار مرسيدس بنز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

كشفت مرسيدس بنز ، عزمها دمج علاماتها الفرعية ، مرسيدس-مايباخ ومرسيدس-إيه إم جي وسيارة الدفع الرباعي مرسيدس جي-كلاس، في وحدة واحدة.

بدأ عملاق السيارات الألماني "دايملر"، الإعلان بقوة عن دخوله سوق السيارات الكهربائية بمختلف فئاته، في تحذير قوي للمنافس الأمريكي "تسلا".

أعلنت شركة إنكاس عن إجراء تعديلات تقنية وتصميمية على سيارة مرسيدس Sprinter لتحولها إلى مكتب فاخر على أربع عجلات.

كشفت فولكسفاجن عن سيارتها Multivan الجديدة، التي تأتي لأول مرة في إصدار هجين Plug-in بمدى سير كهربائي يصل إلى 50 كجم.

أعلنت شركة فورد عن إعادة إحياء سيارتها Mustang Mach 1 الأسطورية، التي تعود إلى عام 1969.

