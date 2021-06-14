نصائح هامة لتفادي أعطال السيارة في الصيف

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع ارتفاع درجات الحرارة بشدة في الصيف في منطقتنا العربية تتأثر العديد من أجزاء السيارة الحيوية بالسلب، ولتفادي الأعطال والمشاكل الناجمة عن ارتفاع الحرارة والتأثير السلبي لأشعة الشمس، يجب تجهيز السيارة بشكل جيد.

لذا نقدم لكم اليوم خلال السطور التالية أبرز الأجزاء الحيوية في السيارة التي قد تتضرر من ارتفاع درجات الحرارة بشدة، وكيفية العناية بها وتجهيزها لتفادي الأعطال، وهي كما يلي:

زيت المحرك

يجب توخي الحذر عند اختيار نوع الزيت في فصل الصيف، حيث إن ارتفاع درجة الحرارة تزيد من سيولة الزيت وهو ما قد يعرض أجزاء المحرك للضرر، لذلك يجب اختيار زيت محركات ذو كثافة ولزوجة أعلى طوال فصل الصيف.

نظام تبريد المحرك

يجب في بداية الصيف التأكد من مدى كفاءة نظام تبريد المحرك، وذلك كي لا ترتفع درجة حرارة السيارة أثناء القيادة، مما يعرض المحرك لخطر التلف، لذا يجب فحص سائل التبريد بصورة دورية، بالإضافة إلى التأكد من سلامة عمل مروحة التبريد وكفاءة عمل الردياتير.

الأحزمة والخراطيم

تعتبر الأحزمة أو “السيور” والخراطيم من المكونات الهامة التي تتوقف السيارة عن العمل بمجرد انقطاعها، حيث أنها تعمل على ربط أجزاء المحرك وتحافظ على عمله بكفاءة تامة، لذلك يجب فحص الأحزمة والخراطيم لتغيير المتهالك منها.

ضغط الإطارات

تعد الإطارات من أكثر الأجزاء التي تتأثر بالحرارة العالية، وذلك لاحتكاكها الدائم بالبيئة الخارجية، ووفقاً للخبراء فإن كل 10° فهرنهايت تغيير في درجة حرارة الهواء بالارتفاع أو الهبوط، يتسبب في تغير ضغط الإطار بنسبة 1 PSI، وهو ما قد يؤثر على مسافة الكبح وخطر انفجارها أثناء القيادة، لذا يجب فحص وضبط ضغط هواء الإطارات بصورة دورية.

البطارية

يتسبب الطقس الحار في وضع ضغطًا إضافيًا على جهد البطارية، وذلك لتشغيل غالبية قائدي السيارات المكيف بشكل مستمر نظراً لارتفاع الحرارة بشدة، لذا يجب فحص البطارية والعناية بها خاصة قبل القيام برحلات طويلة.

مكيف الهواء

في ظل الارتفاعات الكبيرة في درجات حرارة في الصيف يعتبر مكيف هواء من الأجهزة الأكثر أهمية في السيارة، حيث يتم استخدامه بشكل مكثف، لذا يجب العناية به وإجراء الصيانة الدورية له، كما يفضل تغيير الفلتر الخاص به.

الفلاتر

تعتبر الفلاتر سواء الخاصة بالزيت أو الهواء أو الوقود من أهم المكونات التي تساعد على عمل السيارة بكفاءة تامة، وفي حال تعرضها للتلف وإهمال تغييرها فإنها قد تسبب العديد من المشاكل والأعطال للسيارة.