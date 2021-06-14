بيع مقعد في أول رحلة سياحية للفضاء بسعر 105 مليون ريال!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – منذ أشهر، طرحت شركة Blue Origin إحدى مقاعد المكوك الذاهب للفضاء الخارجي في أول رحلة سياحية للشركة بصحبة جيف بيزوس وأخيه، وقد وصل سعر المقعد الشهر الماضي إلى 2.8 مليون دولار.

والآن قفز السعر بشكل مدهش إلى 28 مليون دولار (105 مليون ريال) خلال الأيام الماضية مع مشاركة أكثر من 7600 شخص في المزاد العلني.

ولم تكشف شركة Blue Origin التابعة لبيزوس عن هوية الشخص الفائز بالمقعد، وسيتم توجيه المبلغ للقسم المخصص لرصد أي دلائل على الحياة في الفضاء الخارجي والتسريع من عمليات الاستكشاف الفضائية.

وستنطلق أول رحلة فضائية للشركة في 20 يوليو، وستكون هذه أول مرة على الإطلاق يتواجد فيها مدنيون في الفضاء الخارجي، لمدة 11 دقيقة بالضبط على ارتفاع 100 كيلومتر من سطح الأرض.