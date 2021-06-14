اخبار السيارات

فيراري تدخل صناعة الأزياء الفاخرة والمطاعم لتنويع دخلها

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تسعى فيراري لتوسيع علامتها خارج نطاق سيارات الأداء والسباقات الأيقونية للشركة وفق تقرير جديد من رويترز.

تحديداً، تستعد فيراري لدخول صناعة الأزياء الفاخرة وافتتاح مطعم كمصادر جديدة للدخل، مع توقعات بافتتاح المشاريع الجديدة خلال أيام.

مشروع الأزياء الجديد لفيراري سيكون تحت إشراف مصمم أرماني السابق روكو إينون، وتأمل فيراري في أن تمثل المشاريع الجديدة 10% من مجمل أرباح الشركة خلال العقد القادم.

وستعيد فيراري افتتاح مطعم Il Cavallino الذي اشتهر مؤسس الشركة إنزو فيراري بزيارته بالإضافة إلى نجوم الفورمولا 1 وشخصيات بارزة أخرى.. مع العلم أن الخطة المبدئية هدفت لافتتاح هذه المشاريع العام الماضي ولكن وباء الكورونا أدى إلى تأجيل كل شيء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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