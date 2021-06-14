برلمان اليمن يدين هجوم الحوثي على مدرسة سعودية: تحدّ سافر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت هيئة رئاسة مجلس النواب في اليمن هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية على مدرسة في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية.

وتزامن الهجوم، بحسب بيان لهيئة رئاسة البرلمان اليمني، مع هجمات منسقة ضد السكان والمنشئات المدنية في مدينة مأرب، واستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر بالألغام البحرية.



واعتبر البرلمان اليمني، استمرار الأعمال الإجرامية المتصاعدة لمليشيات الحوثي دليل على رفضها القاطع لعملية السلام وتحديها السافر للقوانين والاتفاقيات الدولية وللمجتمع الدولي ولكل المحاولات والجهود الرامية إلى وقف الحرب وتحريك عجلة السلام في بلد يقف على حافة المجاعة ومهدد بأسوأ كارثة إنسانية.

ودعت هيئة رئاسة البرلمان اليمني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكافة المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى إدانة هذه الجماعة، وتوصيفها التوصيف القانوني كجماعة "إرهابية" مارقة وخطرة على الأمن الإقليمي والدولي والتعامل معها وفقاً للمعطيات المرئية على الأرض.

وأكد هيئة رئاسة البرلمان على حق السعودية في حماية أراضيها وأجوائها ومواطنيها وضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، وكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها.

واستهدفت مليشيات الحوثي الإنقلابية، أمس الأحد، مدرسة في مدينة عسير السعودية بطائرة بدون طيار مفخخة سقطت بشكل مباشر على سطح المدرسة، وتسببت في أضرار دون وقوع إصابات، بحسب بيان مديرية الدفاع المدني السعودي في الإمارة.