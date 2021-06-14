حكم نهائي.. المؤبد لـ"بديع" و10 سنوات لنجل مرسي في فض رابعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أيدت محكمة النقض المصرية (أعلى هيئة تحكيمية في البلاد) معاقبة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعدد من القيادات بالسجن المؤبد بعد إدانتهم في فض اعتصام رابعة العدوية.

كما قضت المحكمة المصرية، بالسجن المؤبد على محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق في عهد الإخوان، ونائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان في نفس القضية.



وفي حكمها الصادر اليوم أيضا، أيدت محكمة النقض معاقبة أسامة محمد مرسي نجل محمد مرسي ، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد رفض المحكمة طعنه وباقي المتهمين المحكومين بالسجن والبالغ عددهم 276 آخرين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تضمن حكم النقض اليوم، تخفيف حكم الجنايات الصادر بإعدام 31 متهما من قيادات وعناصر الجماعة إلى السجن المؤبد؛ لإدانتهم بالقضية ذاتها، وانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة.

وكانت محكمة النقض قررت في وقت سابق اليوم، تأييد إعدام 12 متهما من قيادات جماعة الإخوان المصنفة إرهابية الصادر ضدهم أحكام في قضية فض اعتصام رابعة العدوية شرقي القاهرة.

وتضمن منطوق الحكم بإقرار الإعدام الصادر بحق 12 متهمًا من قيادات الجماعة وهم : عبد الرحمن البر، محمد البلتاجي، صفوت حجازي، أسامة ياسين، أحمد محمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، محمد عبد الرحمن الفرماوي، ومصطفى عبد الرحمن حسين الفرماوي، أحمد فاروق كامل محمد، هيثم سيد العربي محمود، محمد محمود على زناتي، عبد العظيم إبراهيم محمد عطية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في وقت سابق، بإعدام 75 متهمًا من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعمر زكي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وجميعهم من قيادات جماعة الإخوان وحلفائها.

كما قضت بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة، وزير التموين في إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، كما عاقبت 374 متهمًا آخر بالسجن 15 سنة، وأيضًا بالسجن 10 سنوات لـ23 متهمًا بينهم أسامة محمد مرسي، ابن الرئيس المعزول، و22 آخرين.

وكان أنصار مرسى اعتصموا بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر، شرق القاهرة، عقب عزله بعد مظاهرات حاشدة في ثورة 30 يونيو 2013، وسط اتهامات من الأمن بوجود مظاهر مسلحة في التجمع وإطلاق الرصاص على عناصر الشرطة خلال فضه.