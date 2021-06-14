مرسيدس Sprinter.. سيارة ومكتب فاخر بربع مليون دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة إنكاس عن إجراء تعديلات تقنية وتصميمية على سيارة مرسيدس Sprinter لتحولها إلى مكتب فاخر على أربع عجلات.

وأوضحت الشركة الكندية أنها جهزت الجزء الخاص بالتحميل في السيارة الألمانية بأربعة مقاعد جلدية فاخرة قابلة للضبط الكهربائي، تصل إلى وضع الاستلقاء، مع مساند للأقدام قابلة للخلع ووظيفة التدليك. ولراغبي الأعمال المكتبية توفر السيارة وحدة مكتب على شكل حرف L، مع طاولة أنيقة.



ومن التجهيزات التقنية، التي تزخر بها السيارة، جهازا تلفاز ذكي قياس 45 بوصة، مع العديد من مشغلات الفيديو والصوت الأخرى، والمقابس اللازمة لإمدادها بالتيار الكهربائي، ومنافذ USB.

وتدعم السيارة اتصال WLAN، ونظام اتصالات للتواصل مع قائد السيارة، بينما يمكن التحكم في مكيف الهواء الأوتوماتيكي ثلاثي المناطق عبر شاشات لمسية مدمجة في جوانب السيارة الداخلية.

وتوفر المساحة الداخلية صندوقي تبريد، كما يمكن للعملاء اختيار التجهيزات التقنية وشكل الأسطح الداخلية بأنفسهم، كما تم تجهيز السيارة بنظام خاص لتنقية الهواء. وتشمل باقة التجهيزات تقديم باقة تصفيح السيارة، ونظام مراقبة محيطي 360 درجة.

وأعلنت إنكاس أن سعر سيارتها المعدلة يبدأ من 250 ألف دولار أمريكي.