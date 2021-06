تسريب داخلية جينيسيس GV60 الجديدة كلياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تسربت داخلية جينيسيس GV60 الجديدة كلياً على صفحات الإنترنت.. وهي أول كروس أوفر كهربائية من العلامة الكورية الفاخرة.

وسيتم بناء GV60 على نفس منصة E-GMP المشتركة مع هيونداي أيونيك 5 وكيا EV6 ومعظم السيارات الكهربائية القادمة لمجموعة هيونداي.. وستتمتع السيارة بتصميم فريد للخارجية والداخلية كما يظهر في الصور المرفقة.

أول شيء تلاحظه العين هو المقود المختلف عن أي مقود في سيارات جينيسيس الأخرى، وتشمل مواصفاته أزرار لتشغيل وإيقاف السيارة وزر لوضعية القيادة، كما نرى لوحة عدادات رقمية بالكامل وشاشة معلومات ترفيهية كبيرة.

هذه النسخة الاختبارية تبدو مزودة بكاميرات للرؤية الخلفية عوضًا عن المرايا الجانيبة..وسنعلم المزيد عن السيارة مع اقتراب تدشينها في الأشهر القادمة.

