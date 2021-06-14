Mustang Mach 1.. سيارة فورد الأسطورية تعود للحياة بعد نصف قرن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة فورد عن إعادة إحياء سيارتها Mustang Mach 1 الأسطورية، التي تعود إلى عام 1969.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن أيقونتها الرياضية Mustang Mach 1 الجديدة تتوفر كموديل كوبيه فقط، وتعتمد على سواعد محرك سعة 5 لتر وبقوة 338 كيلووات/460 حصان، والذي تتضافر جهوده مع ناقل حركة يدوي سداسي السرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.







وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 4.4 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 267 كلم. أما معدل الاستهلاك فيبلغ 13.1 لتر/100 كلم.





وعلى المستوى الشكلي تتألق السيارة بخطوط سوداء على الجانبين وغطاء المحرك.