موجز ”الخليج 365” للسيارات.. تفوق كوري ومفاجأة أوبل الكهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

قفزت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات 58% في أيار/مايو، مدعومة بالطلب القوي على الموديلات الرياضية والصديقة للبيئة.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة القول ، إن الشحنات المصدرة من السيارات بلغت 150894 وحدة في مايو/أيار، تصل قيمتها 3.49 مليار دولار.



أعلنت شركة سانج يونج الكورية الجنوبية لصناعة السيارات، عن إطلاق الموديل الجديد من أيقونتها Rexton.

وحصل الموديل الجديد من السيارة على خدمات محرك ديزل قوي ومزيد من الأنظمة المساعدة وناقل حركة أوتوماتيكي جديد.



كشفت أوبل النقاب عن نسخة جديدة من سيارتها Astra، التي تعتمد على تصميم عصري يوضح اللغة التصميمية للموديلات القادمة من الشركة الألمانية.

تضم السيارة الجديدة للمرة الأولى نسخة معتمدة على نظام الدفع الكهربائي الخالص.



كشفت بي إم دبليو رسميا عن نسخ 2022 الأحدث التي تطرحها من موديلي XD3 ألباين، وXD4 ألباين ضمن فئات SUV كبيرة الحجم.