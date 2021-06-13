يمكنك الآن تقسيط سيارة نيسان التيما 2021 بدون مرابحة أو بدون دفعة أولى!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، واختر ما يناسبك من موديلات 2021 بالتعاون مع السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري أو مصرف الراجحي.
*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.
السيارة المشمولة في العرض:
- نيسان التيما موديل 2021
مميزات العرض:
– عرض 50/50: بدون مرابحة على سنتين، ادفع الآن 50% وبعد سنتين 50%.
– عرض عملاء التقسيط: بدون دفعة أولى وبقسط شهري يبدأ من 1237 ريال.
الشروط والأحكام:
- تطبق الشروط والاحكام.
- النظام التمويلى 50\50 يخضع لشروط السعودى الفرنسى للتمويل التاجيرى ويطبق نسبة التأمين طبقا لشروط الجهة التمويلية.
- القسط الشهرى شامل الضريبة المضافة وقد يختلف من عميل لاخر طبقا للسجل التامينى.
- عرض بدون دفعة اولى خاص بعملاء بنك الراجحى.
- يوجد عروض تمويلية مع جهات تمويلية اخرى.
- العرض سارى حتى 30 يونيو 2021 او نفاذ المخزون.
صورة العرض: