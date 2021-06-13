تعرف على التصرف الصحيح عند وضع وقود خاطئ في خزان سيارتك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – من الأخطاء الشائعة التي يقع بها قائدي السيارات هي تعبئة خزان الوقود بنوع خاطئ من الوقود (ديزل بدلاً للبنزين أو العكس)، وهو ما يشكل خطورة شديدة على أجزاء دورة البنزين والمحرك، وعلى الرغم من خطورة هذا الأمر إلا أنه يحدث بشكل متكرر أكثر مما تعتقد، فما هو التصرف الصحيح لتدارك هذه المشكلة؟

في حال إدراكك أنه تم تعبئة خزان سيارتك بالنوع الخاطئ من الوقود قبل بدء تشغيل المحرك، فإنه يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

– توقف عن الاستمرار في ملء خزان السيارة، ولا تقم بتشغيل محرك السيارة على الإطلاق، أو إدارة مفتاح السيارة بشكل يسمح لمضخة الوقود بوصول الكهرباء لها حتى لا تقوم بسحب الوقود الخاطئ وضخه للمحرك.

– قم بالاستعانة بأحد موظفي محطة الوقود لدفع سيارتك إلى نقطة أخرى بعيدة عن ماكينة تعبئة الوقود، ثم اطلب من موظفي المحطة إيجاد متخصص كي يقوم بسحب الوقود الخاطئ الموجود بخزان وقود سيارتك وإفراغه تمامًا من جميع الوقود الموجود به.

– بعد تفريغ الوقود تماماً، استخدم أحد منتجات تنظيف فلتر الوقود ورشاشات الوقود التي تباع بمحطات البنزين حتى تنظف الشوائب الموجودة في ممرات الوقود ورشاشات الوقود.

أما في حال إدراكك للخطأ بعد التزود الكامل ومغادرة المحطة، فإنك سوف تلاحظ صعوبة أو عدم انتظام أثناء تزويد السرعات، كما يوجد تقطيع أو خلل في عملية احتراق الوقود، كما يلاحظ خروج دخان كثيف من عادم السيارة.

لتدارك الأمر حينها عليك التوقف على الفور على جانب الطريق في مكان آمن ثم أغلق المحرك، بعد ذلك يمكنك طلب مساعدة من الشركات الفنية المتخصصة في إصلاح السيارات على الطريق.