الموديلات الكهربائية تنعش صادرات كوريا الجنوبية من السيارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قفزت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات 58% في أيار/مايو، مدعومة بالطلب القوي على الموديلات الرياضية والصديقة للبيئة.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة القول ، إن الشحنات المصدرة من السيارات بلغت 150894 وحدة في أيار/مايو، تصل قيمتها 3.49 مليار دولار.



وعزت الوزارة النمو إلى الأداء القوي للسيارات الكهربائية، إلى جانب العلامة التجارية المستقلة "جينيسيس" لشركة هيونداي موتور.

وجاء الانتعاش أيضا بسبب الانخفاض القوي في فترة الأساس، حيث انخفضت صادرات السيارات في كوريا الجنوبية بنحو 60% على أساس سنوي في أيار/مايو 2020 بسبب جائحة كورونا.

وبحسب الشركات، شهدت صادرات هيونداي موتور، أكبر شركة لتصنيع السيارات في كوريا الجنوبية، قفزة في صادراتها بنسبة 8ر73% إلى 64793 وحدة.

وشهدت شركة كيا، الشقيقة الأصغر لهيونداي، زيادة في صادراتها 70.8% إلى 64700 على خلفية الصادرات القوية للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وبحسب الوجهات، قفزت الصادرات إلى أمريكا الشمالية70 % والاتحاد الأوروبي بنسبة 84% لتصل إلى 664 مليون دولار.

ووصل الإنتاج المحلي للسيارات إلى 256272 وحدة في شهر أيار/مايو، بزيادة 10.9 % على أساس سنوي.

وفي أاخر مايو/أيار، استدعت شركات هيونداي موتور ومرسيدس بنز كوريا وبي إم دبليو كوريا و5 شركات أخرى، طواعية أكثر من 710 آلاف سيارة لإصلاح مكونات معيبة.

وهذه هي أحدث عملية استدعاء من قبل شركات صناعة السيارات في كوريا الجنوبية ومستوردي السيارات بسبب مشاكل في مكونات السيارات، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.