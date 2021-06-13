بمواصفات ذكية.. سانج يونج تطلق الموديل الجديد من أيقونتها Rexton

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة سانج يونج الكورية الجنوبية لصناعة السيارات، عن إطلاق الموديل الجديد من أيقونتها Rexton.

وحصل الموديل الجديد من السيارة على خدمات محرك ديزل قوي ومزيد من الأنظمة المساعدة وناقل حركة أوتوماتيكي جديد.



وتمتاز سيارة Rexton الجديدة من خلال الملامح العصرية على المقدمة مثل الأسطح المطلية بالكروم اللامع، وتأتي سيارة سانج يونج الجديدة بطول 4.85 متر، تؤهلها للتجهيز بما يصل إلى 7 مقاعد.

وتعتمد السيارة على سواعد محرك ديزل سعة 2.2 لتر بقوة 149 كيلووات/202 حصان، ويدور بعزم دوران أقصى يبلغ 441 نيوتن متر، وتتضافر جهود المحرك الجديد مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 تعشيقات لتوزيع القوة على عجلات السيارة الأربع، لكي تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 185 كلم، مع معدل استهلاك 8.2 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 199 جم/ كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وتتمتع السيارة بقمرة حديثة مع توفير خيار العدادات الرقمية ومجموعة موسعة من الأنظمة المساعدة؛ حيث تتمكن السيارة الآن من الحفاظ على حارة السير والمسافة بينها وبين المركبات التي تسير في الأمام، كما يمكنها التعرف على الإشارات المرورية، والتحذير من المخاطر في الزاوية الميتة، وإظهار محيط السيارة أثناء المناورة بشكل أكبر.