“بالفيديو” معابر مشاة حديثة وذكية في الخبر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – استحدثت ‎بلدية محافظة الخبر إشارات ذكية لمعبر المشاة بشارع الأمير تركي؛ لتعزيز ثقافة المشي الآمن الذي يأتي ضمن خططها لتحقيق برنامج التحول الوطني وتعزيز معايير جودة الحياة في الخبر.

وفي التفاصيل، تتضمّن هذه الإشارات بوابة لرذاذ الماء المصممة بشكل جمالي ومعزز لتنبيه المشاة ضمن المعبر المخصص، وقال المهندس “سلطان بن حامد الزايدي” رئيس بلدية محافظة الخبر: “إن البلدية قامت بمتابعة أعمالها في تحقيق أهداف محاور الخطة الاستراتيجية لأمانة المنطقة الشرقية من خلال تنفيذ معابر المشاة الذكية في شارع الأمير تركي بن عبدالعزيز”.

وأضاف: “تعتمد هذه المعابر على معايير الهندسة المرورية والتقنيات الحديثة للحفاظ على سلامة المشاة، وإيجاد الربط الآمن في المواقع الحيوية بالمدينة، وتم التنفيذ بإضافة بوابة من طرفي المعبر، من خلال وضع حاجز مائي لتنبيه المشاة بعدم العبور عندما تكون إشارة المشاة حمراء، ويتوقف الحاجز المائي بعد الضغط على زر طلب العبور بتحول إشارة المشاة إلى خضراء، محققة بذلك المشهد الجمالي وتعزيز ثقافة المشي الآمن لدى سكان وزوار المدينة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي كمواصلة لأعمال الأمانة وأهدافها التي تنفذها بلدية الخبر، لتحقيق برنامج التحول الوطني لتعزيز السلامة المرورية بإنشاء معابر المشاة الحديثة والذكية التي تواكب أحدث تقنيات وأساليب الضبط.