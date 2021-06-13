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أوبل تطلق النسخة الكهربائية من "أسترا"

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 13 يونيو 2021

كشفت أوبل النقاب عن نسخة جديدة من سيارتها Astra، التي تعتمد على تصميم عصري يوضح اللغة التصميمية للموديلات القادمة من الشركة الألمانية.

 

تضم السيارة الجديدة للمرة الأولى نسخة معتمدة على نظام الدفع الكهربائي الخالص.

 

وتمتاز سيارة أوبل من خلال المقدمة الجديدة، والتي تعرف باسم Vizor مع كشافات نحيفة وخطوط تصميمية جديدة على مؤخرة السيارة.

 

وتهيمن العدادات الرقمية على المقصورة الداخلية، كما تبدو اللغة التصميمة Vizor بشكل واضح على المقصورة الداخلية والقمرة مع شاشتين كبيرتين.

 

وتم تقليص أزرار الاستعمال لأقل قدر ممكن، وتظهر بالمقصورة الداخلية المقاعد المريحة والمقود الجديد، ولم تكشف الشركة الألمانية حتى الآن عن المزيد حول نظام دفع السيارة أو معدلات الأداء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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