عصرية وجذابة.. أوبل تطلق النسخة الكهربائية من "أسترا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت أوبل النقاب عن نسخة جديدة من سيارتها Astra، التي تعتمد على تصميم عصري يوضح اللغة التصميمية للموديلات القادمة من الشركة الألمانية.

تضم السيارة الجديدة للمرة الأولى نسخة معتمدة على نظام الدفع الكهربائي الخالص.



وتمتاز سيارة أوبل من خلال المقدمة الجديدة، والتي تعرف باسم Vizor مع كشافات نحيفة وخطوط تصميمية جديدة على مؤخرة السيارة.

وتهيمن العدادات الرقمية على المقصورة الداخلية، كما تبدو اللغة التصميمة Vizor بشكل واضح على المقصورة الداخلية والقمرة مع شاشتين كبيرتين.

وتم تقليص أزرار الاستعمال لأقل قدر ممكن، وتظهر بالمقصورة الداخلية المقاعد المريحة والمقود الجديد، ولم تكشف الشركة الألمانية حتى الآن عن المزيد حول نظام دفع السيارة أو معدلات الأداء.