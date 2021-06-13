الأمير خالد الفيصل يدشن نموذج حافلات النقل العام بمكة المكرمة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دشن الأمير “خالد الفيصل” مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة نموذج حافلات النقل العام بالعاصمة المقدسة عبر منظومة خدمية متكاملة تتواءم مع توجهات القيادة ورؤية السعودية 2030، وذلك خلال معرض مشروعات المنطقة الرقمي.

وتتوزع شبكة الحافلات في المرحلة الأولى بمدينة مكة المكرمة على مستويين مختلفين، حيث تتكون المرحلة الأولى من شبكة الحافلات من 12 خطاً وبعدد 83 محطة توقف تقريبًا، وتُستخدم فيها حافلات محلية متوسطة الحجم، بينما الخمسة خطوط الأخرى هي خطوط سريعة (ذات مسارات مخصصة)، بطول 172 كم وبعدد 342 محطة توقف تقريبًا، وتُستخدم فيها حافلات مفصلية ذات سعة أكبر وبتردد أكثر.

ويتكون المشروع من عقد التوريد والتشغيل واشتمل على توريد وتركيب أكثر من 400 حافلة منها 240 حافلة عادية بطول 12 م بقدرة استيعابية 85 شخصًا تقريبًا، و160 حافلة مفصلية بطول 18م بقدرة استيعابية 125 شخص، وانشاء محطة لمبيت الحافلات وتشتمل على: (مبنى التحكم، مبنى إدارة السائقين، محطة بنزين، ورشة الصيانة الخفيفة، غسيل وصيانة الحافلات، ورشة الصيانة الثقيلة، مواقف الحافلات، مرافق سكن السائقين).

وتحتوي الحافلات أنظمة إطفاء حريق في كل حافلة وحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية Euro-4 وأنظمة حماية كذلك نظام الهيدروليك لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفر أماكن لعربات الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وتتوفر أيضا خدمة الانترنت (الواي فاي) في كل حافلة ونظام صوتي ومرئي لمعلومات الرحلة داخل الحافلة.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع مُجهّز لاستيعاب احتياجات النقل الناجمة عن النمو المتوقع في عدد السكان في مكة المكرمة وفي أعداد ضيوف بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة ودعم التنمية الاقتصادية في مكة المكرمة، وتوفير سهولة الوصول إلى الحرم الشريف والجوامع والمرافق التعليمية والوظيفية والصحية والتجارية والترفيهية.

وسيسهم مشروع حافلات النقل العام بالعاصمة المقدسة في الحد من التلوث وحماية البيئة في المنطقة المركزية خاصة، وكافة أرجاء المنطقة بتقليل الاعتماد على السيارات الصغيرة كوسيلة للنقل، وتطوير نظام النقل ليكون نظاما مستداماً، لا سيما في قلب مكة المكرمة وتطويرها كأهم مركز إسلامي في العالم.