6 أشهر تفصلنا عن انطلاق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الشركة السعودية “أس إم سي” المروّج الرسمي لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 2021 التي ستنطلق خلال الفترة من 3-5 ديسمبر المقبل، عن صورٍ حصريةٍ ثلاثية الأبعاد لمبنى الحظائر والفرق الذي سيشكّل تحفةً فنّيةً تتوسّط حلبة كورنيش جدّة.

وفي التفاصيل، يطل المبنى المُصمم تم تحت قيادة كبير المهندسين المعماريين في شركة “تيلكه”، والمخصص لحظائر الفورمولا -1 والفرق على شبكة الانطلاق وساحل جدة الخلاب، وهو مؤلف من أربعة طوابق ويمتد بطول 280 متراً بتصميم متطور بمحاذاة الخط المستقيم الرئيسي للحلبة، وسيضم المبنى كراجات الفرق ومقر إدارة السباق وأجنحة الضيافة الراقية لنادي البادوك.

وصرح الأمير “خالد بن سلطان العبدالله الفيصل” رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية : “يسرّنا أن نقدّم للعالم هذه الصور لمبنى الحظائر والفرق بتصميمه الفريد كونه يجسّد رمزاً لكلّ ما يمثّله السباق من قِيَم وأهمها الضيافة والحداثة والروعة، مع تبقي 6 أشهر على وصول قمّة رياضة المحركات إلى المملكة العربية السعودية، تتواصل الاستعدادات على قدمٍ وساق، فيما يتأهب فريقنا لتقديم نسخة أولى مميزة من جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1”.

واختتم: “لا يسعنا الانتظار للترحيب بكم في جدّة في ديسمبر المقبل، لنشهد سويةً على نهاية أسبوعٍ عنوانها الترفيه وكسر الأرقام القياسية”.