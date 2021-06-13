وزير الصناعة يوجه تحذيرًا لوكالات السيارات التي لم تحقق رضا المستهلك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشف وزير الصناعة السعودي “ماجد عبدالله القصبي” اجتماعه بوكلاء السيارات في المملكة، مُقدمّا الشكر للوكالات التي حققت رضا المستهلك ومحذرًا الوكالات التي لم تحقق رضا المستهلك.

وأعلن ماجد القصبي خلال اجتماعه بوكلاء السيارات في حضور نائبة الوزير ومساعده ووكيل الوزارة لحماية المستهلك وعدد من الرؤساء التنفيذيين لوكالات السيارات، أنه سيتابع أداء الوكالات التي لم تحقق رضا المستهلك على مدار الساعة وفق مؤشرات “أداء”، مشيرًا إلى أنه سيحفز المميزين ولن يتهاون مع المقصرين.

وقال الوزير أن على الوكالات التعامل مع أي استياء للمستهلكين في خدمات ما بعد البيع والصيانة والضمان وقطع الغيار، مطالبًا برفع جودة هذه الخدمات لرفع مستوى الخدمة للمستهلك، قائـلًا أن رضا المستهلك هو رضا الوزارة.