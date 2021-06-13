دودج تطور سيارة كهربائية أسرع من تشالنجر ديمون!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كانت شركة فيات كرايسلر بطيئة في التحول نحو الكهرباء، لكن ذلك تغير بعد أن تكونت مجموعة ستيلانتيس، ووفقاً للمطلعين، فإن هُناك ما لا يقل عن ست سيارات كهربائية وواحدة هجينة قادمة قريباً من العلامات التجارية التابعة للمجموعة، ونستعرض اليوم واحدة من أبرزها.

يُشير التقرير إلى أن أحد هذه الطرازات هو سيارة كهربائية عالية الأداء تابعة لدودج ستكون الأسرع في تاريخها، حيث ستكون أسرع من تشالنجر SRT ديمون بمحرك V8 فائق الشحن سعة 6.2 لتر بقوة 840 حصان و1,042 نيوتن.متر من عزم الدوران لتتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 2.3 ثانية، ويُمكنها قطع مسافة الربع ميل في 9.65 ثانية.

سيأتي الطراز الكهربائي الجديد لمُنافسة تيسلا موديل S بلايد التي تم تدشينها مؤخراً، وهي أسرع سيارة إنتاجية اليوم، حيث تتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 1.99 ثانية، وتقطع مسافة الربع ميل في 9.23 ثانية، ويُشير التقرير إلى أن دودج تتطلع إلى استعادة ريادتها بالكشف عن سيارة كهربائية، لكن لا يوجد شيء رسمي حتى الآن.

لم تُعلن ستيلانتيس بعد عن طرازاتها الكهربائية الأخرى، لكن يُعتقد أن إحداها ستكون من جيب، وهو أمر منطقي حيث أشار التقرير إلى أن جيب ترغب في أن تكون العلامة التجارية الأكثر صداقة للبيئة لسيارات الاس يو في على الكوكب، كما كشف العرض التقديمي من فيات كرايسلر في 2018 أن جيب سيكون لديها أربعة سيارات كهربائية وعشرة هجينة بالقابس بحلول 2022.

وفي الختام، يبدو أن الشركة كانت طموحة في هذه التوقعات، إلا أنها تُقدم حالياً نسخة هجينة بالقابس من جراند شيروكي، كما تتوفر جيب رانجلر 4xe والتي أصبحت مؤخراً أكثر السيارات الهجينة مبيعاً في الولايات المتحدة.