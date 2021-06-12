موجز ”الخليج 365” للسيارات.. كهربائية أبل ومطاعم فيراري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

كشفت شركة أبل عن تعيين نائب رئيس شركة بي إم دبليو السابق أولريش كرانز لديها ،للاستفادة من خبراته في مجال السيارات الكهربائية.

وسعت شركة فيراري الإيطالية المصنعة للسيارات الفارهة،أنشطتها، بتدشين خط أزياء وسلسلة مطاعم تحمل شعارها الشهير.

حققت طلبات حجز شاحنة فورد الجديدة برق رقما قياسيا بعد ثلاث أسابيع من فتح باب الحجز.

كشفت أخيرا تويوتا عن نسخة 2022 المرتقبة من طراز تويوتا لاند كروزر بعدد متميز من الفئات والقدرات الاستثنائية.