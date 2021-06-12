تضم 28 وزيرا.. تشكيلة الحكومة الإسرائيلية بالأسماء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تضم الحكومة الإسرائيلية الجديدة المقرر التصويت عليها في الكنسيت، اليوم الأحد، 28 وزيرا بينهم 9 سيدات ووزير عربي واحد.

ومن بين الوزراء 11 وزيرا ينتمون لـ 3 أحزاب يمينية و14 من 3 أحزاب وسطية و3 آخرين من حزب وسطي.

وستتولى القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس منصب نائب وزير في ديوان رئيس الوزراء.

ويرأس زعيم حزب "يمينا" اليميني نفتالي بينيت رئاسة الحكومة حتى أغسطس/آب 2023 وبعدها يتولى حقيبة الداخلية ورئيس الوزراء المناوب.

وبداية من أغسطس/آب 2012 يتولى رئيس الوزراء المناوب ووزير الخارجية ورئيس حزب "هناك مستقبل" الوسطي يائير لابيد رئاسة الحكومة حتى نهاية ولايتها بعد عامين من توليه المنصب.

وبالمقارنة فإن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو تضم 36 وزيرا

وتستعرض ”الخليج 365” فيما يلي أسماء الوزراء في الحكومة الإسيرائيلية الجديدة بحسب الحزب الذي ينتمون إليه:

"حزب يمينا" اليمني

نفتالي بينيت- رئيس الوزراء

إيليت شاكيد- الداخلية

ماتان كهانا- الشؤون الدينية

نير أورباخ-شؤون الاستيطان

حزب "أمل جديد" اليميني

جدعون ساعر- العدل ونائب رئيس الوزراء ثم الخارجية

يفعات شاشا-بيتون- التعليم

يوعاز هندل- الاتصالات

زئيف الكين-البناء والإسكان وشؤون القدس

حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني

أفيجدور ليبرمان- المالية

عوديد فورير-الزراعة

وزير في وزارة المالية-لم يحدد

حزب"هناك مستقبل" الوسطي

يائير لابيد- رئيس الوزراء المناوب ووزير الخارجية

ميراف كوهين- المساواة الاجتماعية

يوئيل رزفزوف-السياحة

العيزر شتيرن-الاستخبارات

كارين الهارار-الطاقة

أورنا باربيفاي-الاقتصاد

مئير كوهين-الرفاه

حزب "أزرق أبيض" الوسطي

بيني جانتس-الدفاع

بنينا تامانو-شاطا-الاستيعاب

حيلي تروبير- الثقافة والرياضة

اوريت فاركاش هاكوهين-الحداثة والعلوم

حزب" العمل" الوسطي

ميراف ميخائيلي-المواصلات

عومير بارليف-الأمن الداخلي

نحمان شاي-شؤون الشتات

حزب "ميرتس" اليساري

نيتسان هورويتس-الصحة

تامار زاندبرغ-حماية البيئة

عيساوي فريج- التعاون الإقليمي