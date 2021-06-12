بورش تستعرض قدرات تايكان كروس توريزمو في صحراء السعودية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بورش مؤخراً عن تايكان كروس توريزمو، وهي نسخة واجن بقدرات أكبر على الطُرق الوعرة من السيدان الكهربائية بالكامل، حيث قامت الشركة بإثبات قدراتها في فيديو جديد يُظهر اختبار السيارة في الصحراء والثلوج.

أحد المواقع التي تم اختبار السيارة فيها هو مسار صحراوي في المملكة العربية السعودية، والآخر هو مسار ثلجي في فنلندا، وتحصل السيارة على طلاء باللونين الأزرق والأحمر مع طباعة +30 درجة و-30 درجة.

وفي حين أن المسارين قد يختلفان عن بعضهما من حيث درجة الحرارة، إلا أنهما لهما تخطيطات متطابقة، وعلى كلا المسارين، تُظهر تايكان كروس توريزمو براعتها من خلال الانزلاق برشاقة عبر الطرق الوعرة.

وفي الختام، بقدر إعجابنا بسائق السيارة، فإن المصور يستحق الإشادة أيضاً، حيث تمكنوا من التقاط الفيديو بالكامل باستخدام درون، وهو أمر صعب بالتأكيد، حيث توجد بعض اللقطات القريبة للغاية، ويُمكنك مشاهدة كل شيء بنفسك في الفيديو بالأسفل.