تعرف على نظام لكزس الترفيهي الثوري الجديد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تشتهر سيارات لكزس بالفخامة والموثوقية، لكن نظامها الترفيهي كان به بعض المشاكل، وهو ما حاولت الشركة معالجته بإطلاق نظامها الترفيهي الجديد كلياً والذي يُعرف باسم واجهة لكزس، والذي سيتوفر في سياراتها المسقبلية.

يُعالج النظام الجديد العديد من الشكاوى لأنظمتها السابقة، حيث يُتاح بخيارات متعددة لشاشات اللمس تتراوح بين 8 إلى 14 بوصة، تتميز بتقنية تقليل الوهج لتقدم تجربة شبيهة بالهواتف الذكية، كما يتمتع بخمسة أضعاف قوة المعالج مقارنة بالجيل السابق، ما يعني وظائف لمس أسرع وتجربة مستخدم أفضل، ويتميز النظام بواجهة مستخدم محسنة بشكل كبير تمنح النظام الترفيهي القليل من الشخصية.

سيكون المساعد الافتراضي هو الطريقة الأساسية التي يتفاعل بها الرُكاب مع النظام الترفيهي الجديد، ويُمكنه فهم الطلبات الطبيعية مثل “مرحباً، أريد قهوة”، كما يفهم كلمات تنبيه بسيطة، ويُمكنه التعرف بسهولة على طلباتك بالاستعانة بميكروفونين وتقنية إلغاء الضوضاء المحسنة.

يوفر النظام الجديد خدمات الملاحة بقدرة سحابية بنسبة 100%، ما يسمح بتوجيهات وخرائط أسرع وأكثر دقة، كما يتوفر وضع غير متصل بالشبكة يكتشف متى تكون السيارة قريبة أو في منطقة ذات اتصال ضعيف، وسيقوم بتحميل الخرائط قبل فقد الاتصال.

توفر الشركة أيضاً مفتاحاً رقمياً جديداً مع ما يصل إلى سبعة مستخدمين مختلفين في آن واحد، كما تم تحسين النظام الصوتي بواسطة SiriusXM يتوفر قياسياً، ويُتاح لك إضافات ملفات تعريف للمستخدمين، والتي تُخزن تفضيلاتك مثل محطات الراديو المفضلة وإعدادات المناخ في السحابة، ويُتيح ذلك للسائقين التدبيل بسهولة بين السيارات وأخذ إعداداتهم معهم.

كما تأخذ الشركة الأمان والخصوصية على محمل الجد، حيث يوجد فريق منفصل هدفه حماية بياناتك ومعلوماتك الشخصية، وبالحديث عن السلامة، فيوفر النظام الترفيهي وظائف Service Connect وSafety Connect، والتي يُمكن أن تقدم تحديثات صيانة مخصصة، وتقارير سلامة السيارة، بالإضافة إلى اتصال على مدار الساعة بالوكيل في حالات الطوارئ، والتي يُمكنها أيضاً مساعدة الشرطة في تحديد موقع السيارة المسروقة أو توفير موقع السيارة الدقيق لخدمات الطوارئ.

وفي الختام، تقول الشركة أن نظام لكزس الترفيهي الجديد سيكون سهل الاستخدام وبديهي للغاية، لدرجة أن المستهلكين قد يفضلون استخدام النظام على أندرويد أوتو وآبل كاربلاي اللاسلكيان.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin