أمر لا يصدق.. ماذا قال بوتين عن بايدن وترامب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في مقابل شاملة مع الرئيس الروسي، وصف فلاديمير بوتين، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأنه شخص غير اعتيادي.

وأكد بوتين في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية أنه يستطيع العمل مع الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

وجاءت مقارنة بوتين بين الرئيسين الأمريكيين في وقت تحتدم فيه التوترت ما بين موسكو وواشنطن، بشأن عدد من القضايا.

وقال بوتين: "حسنا، حتى الآن أعتقد أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، شخص غير عادي وموهوب، عدا ذلك فإنه لم يكن ليصبح رئيس الولايات المتحدة".

وأضاف أنه "شخص غير اعتيادي.. قد تتفق معه أو تختلف.. لكنه لم يأتِ من المؤسسة الأمريكية، ولم يتلقد منصبا سياسيا رفيعا من قبل، البعض يعجبهم والبعض الآخر لا يعجبهم، لكن هذه حقيقة".

وفيما يتعلق ببايدن، قال بوتين "إنه مختلف تماما عن ترامب لأن الرئيس بايدن رجل مهني، قضى حياته كاملة كرجل سياسة."

وتابع أن : " بايدن صنف مختلف من الأفراد، ويتحلى ببعض المميزات والعيوب لكنه لن يقوم بأي حركات مبنية على الاندفاع."

وواجه ترامب الكثير من الانتقادات بسبب تملقه لبوتين، وعقب قمتهما في هلسنكي 2018 أثار الجدل عندما رفض الوقوف في صف أجهزة الاستخبارات في بلاده بشأن التدخل الروسي بانتخابات 2016، التي أوصلته إلى البيت الأبيض.

في الوقت ذاته، اتهم كل من بايدن وترامب بوتين بأن ممارساته بحق معارضيه تجعل منه شخصا "قاتلا".

ورد بوتين، بالقول: "خلال ولايتي، اعتدت على الهجمات من جميع الزوايا ومن جميع أنواع المناطق تحت كل أنواع الذرائع والأسباب ومن مختلف العيار والقسوة، ولم يفاجئني أي منها".

كما نفى بوتين تقرير لصحيفة الواشنطن بوست تحدث عن أن روسيا تستعد لتزويد إيران بنظام أقمار صناعية متقدم سيمكن طهران من تعقب الأهداف العسكرية ، بما في ذلك القوات الأمريكية المتبقية في العراق، واصفا ذلك بـ"هراء".

وقال: "إنها مجرد أخبار كاذبة."