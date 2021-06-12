سعر اليورو في مصر اليوم السبت 12 يونيو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 12 يونيو 2021، خلال تعاملات شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

والجمعة والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وظل متوسط سعر صرف الجنيه المصري، مستقرا خلال الفترة الماضية، بدعم من استمرار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، المتواصل منذ يونيو/حزيران الماضي.

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عند 18.98 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، نحو 18.96 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند 19.01 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي.

بينما جاء أقل سعر لليورو في مصر، في البنك المصري لتنمية الصادرات، عند 18.91 جنيه للشراء، و 19.06 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 18.84 جنيه للشراء، و 19.12 جنيه للبيع.

ارتفاع للشهر العاشر

واستمر صافي الاحتياطي الأجنبي في الارتفاع للشهر العاشر على التوالي ليصل إلى 40.3 مليار دولار في شهر أبريل/ نيسان الماضي 2021.

وبدأ صافي الاحتياطات الأجنبية في الزيادة بشكل مطرد منذ مايو/أيار 2020 بالتزامن مع الاستقرار الذي شهده سوق العملة.

وتلقى الاحتياطي دعما قويا من تحويلات العاملين بالخارج التي استمرت في الارتفاع، مسجلة 15.5 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، لتحقق نسبة زيادة تقدر بحوالي 10% بالمقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

كما دعم الاحتياطي الأجنبي، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 2.5 مليار دولار إلى 3.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

أسعار الدولار والإسترليني

وظل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم السبت، ثابتا عند 15.59 جنيه للشراء، و 15.69 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 22.00 جنيه للشراء، و 22.15 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وسجل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم السبت، نحو 4.158 جنيه للشراء، و 4.185 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، عند نحو 4.246 جنيه للشراء، و 4.274 جنيه للبيع.

وكذلك استقر متوسط سعر الدينار الكويتي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 51.79 جنيه للشراء و 52.26 جنيه للبيع.