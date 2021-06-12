تفاصيل جديدة عن سيارة أبل الكهربائية المرتقبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة أبل عن تعيين نائب رئيس شركة بي إم دبليو السابق أولريش كرانز لديها ،للاستفادة من خبراته في مجال السيارات الكهربائية.

وعرف أورليش، كأحد المطورين لسيارات بي إم دبليو i3 الكهربائية، وهو عضو مؤسسة لشركة صناعة السيارات الكهربائية الناشئة canoo.

وبحسب موقع "أوتو كار"، تأتي استعانة أبل بأورليش، سعيا منها للمضي قدما في مشروعها لطرح أول سيارة كهربائية من صنعها، ضمن مشروع "تايتان" الذي أعلنت عنه ويهدف بشكل أساسي لطرح سيارة كهربائية تحمل شعار أبل.

وسبق أن أعلنت شركة أبل عن عقد شراكه مع شركة LG الكورية الجنوبية بهدف تطوير مشترك لسيارتها الكهربائية المنتظرة،وسط ترقب صماع المركبات الكهربائية وفي المقدمة تسلا.

وحتى الآن لم تعلن أبل عن أي تفاصيل تتعلق بمنصب أورليش وتفاصيل مهمته فيما يخص مستقبل الشركة بصناعة السيارات الكهربائية.

تصنيع سيارة أبل

وتترقب صناعة السيارات الكهربائية ذاتية القيادة دخول شركة أبل كمنافس جديد في السوق الواعد الذي يحمل آمال تغيير قطاع المركبات بشكل كلي.

ويجذب مشروع أبل الذي يتسم بالسرية أنظار كبرى شركات التكنولوجيا والسيارات في العالم، لاسيما في ضوء خروج بعض الترتيبات إلى النور، والتي تبشر بأنها ستكون قادرة على قلب صناعة السيارات الكهربائية، وسلاسل التوريد رأسا على عقب مثلما فعل هاتف آيفون لسوق الهواتف الذكية.

تخضع المبادرة المعروفة بـ"بروجكت تيتان" داخل أبل لإشراف أكبر مدير تنفيذي للذكاء الاصطناعي بالشركة في ظل زيادة اختبارات الطرق من جانب الشركة، فضلا عن الاستعانة بالعديد من المديرين التنفيذيين السابقين في شركة تسلا الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية.

وتشير المعلومات المتوافرة إلى أنه بمجرد التزام أبل ببناء السيارة، ستبحث عن عدة شركاء لتوريد المكونات الأساسية وتجميع السيارة.

وهناك عدة شركات مرشحة لأن تفوز بالتعاون مع أبل في هذا المشروع، تتزعمهم 5 شركات عالمية هي فوكسكون وماجنا وهيونداي وكيا ونيسان.